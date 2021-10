Nadine Morano s'énerve et dérape sur le plateau du Supplément sur Canal + face à Ali BADOU

Nadine Morano, candidate à la primaire de la droite a déclaré ne plus se sentir en France, quand elle passe près de la gare du nord à Paris. Propos qu'elle a tenu à plusieurs reprises dans un reportage, puis sur le plateau du supplément. Elle a déploré la "ghettoïsation" de certains quartiers parisiens. Une déclaration qui a entraîné sans surprise de vifs échanges sur le plateau de l'émission d'Ali Baddou.







"Quand vous arrivez gare du Nord, je vous laisse juger par vous même, il y a une concentration d’une population dont on voit bien que c’est une population immigrée, qui est concentrée dans ces quartiers, comme vous avez plein de ghettos en France" affirme Nadine Morano. "Mais quand on va à gare du Nord, il y a des noirs français, des noirs antillais, des noirs guyanais...", lui fait alors remarquer Ali Baddou. "Vous êtes allé leur demander ?" répond la député européenne.



Quand une journaliste autour de la table lui demande à son tour : "Et vous madame Morano vous êtes allée leur demander ? A quoi vous reconnaissez un Africain ?" La député a affirmé être un jour sortie de son taxi un jour pour aller leur demander leurs origines, et a justifié ses propos en expliquant qu'aujourd'hui, en France, l'intégration était inadaptée, voir inexistante, ce qui créé cette concentration de population immigrée, réclamant "un équilibre culturel".



"N'avez vous pas le sentiment de stigmatiser les africains ? Vous les pointez du doigt en disant qu'ils sont trop nombreux ?" lui demande le présentateur. La député réagit en expliquant que la politique européenne d'immigration était mauvaise, et que la France ne pouvait accueillir correctement autant de monde dans les conditions actuelles, prenant pour exemple le Bidonville de la porte de la chapelle. Puis la journaliste présente en plateau revient à la charge : "Vous mélangez les bidonvilles de la porte de la Chapelle avec les Africains de la Gare du Nord, dont on ne sait pas s’il sont français ou pas... ce n‘est pas une promenade à gare du nord qui permet de faire des statistiques !"





L'ambiance monte, devient tendue, les débats se tiennent de part et d'autre... Quand d'un coup Nadine Morano a tout lâché. Agacée par ce qu'elle estime être "des provocations permanentes", elle attaque en frontale le présentateur Ali Baddou, mis en cause au début du mois de mai dans une affaire de fraude au permis de conduire : "Moi je peux en mettre une couche aussi sur le permis de conduire hein, franchement… Trafic de permis de conduire c’est pas terrible non plus hein ! Dans aucune autre organisation on reste en poste après une information publique telle que celle-là".







Ali Baddou pour autant ne s'est pas laissé démonté et semblait s'attendre à cette pique, il a répondu à Nadine Morano: "Vous êtes libre de vos propos, c'est de bonne guerre."





Rappelons que l'animateur s'était excusé publiquement au sujet de cette affaire de trafic de permis de conduire sur le réseau social twitter :





J’ai fait une énorme bêtise et je la regrette. J’ai rendu le permis il y a déjà plusieurs mois. #vivelemetro — Ali Baddou (@AliBaddou) 13 mai 2016