En Seine-Maritime, opération de lutte anti-stupéfiants des gendarmes

Gare SNCF, quartier Rétimare et proximité des lycées. Les gendarmes d'Yvetot (Seine-Maritime) ont lancé une opération de lutte contre la détention, le transport et la consommation de produits stupéfiants dans certaines zones de la commune, vendredi 20 mai 2016.

Herbe et résine de cannabis

Dix militaires du peloton de surveillance et d'intervention d'Yvetot, et des chiens du groupe d'investigations cynophile de la gendarmerie d'Évreux sont intervenus. Au final, trois personnes ont été contrôlées avec des produits illicites : de l'herbe et de la résine de cannabis en petite quantité. Le Parquet de Rouen décidera des suites pénales à apporter à ces trois délits.