Caen : la bibliothèque du centre-ville ferme ses portes

C’est un samedi presque comme les autres. Les prêts et retours de livres continuent, le Café-lecture se tient comme à l’habitude une fois par mois et les horaires restent les mêmes. Et pourtant, on relève quelques particularités : un peu plus de monde, une exposition de photos et de la maquette de ce qui sera la future bibliothèque Alexis de Tocqueville et, à l’accueil, deux bibliothécaires délivrant des informations sur les sept autres bilbiothèques de l'agglomération. "On a voulu proposer jusqu’au bout nos activités bibliothécaires comme pour une journée normale, avance Noëlla Duplessis, directrice de la bibliothèque de Caen. Les gens sont invités à aller découvrir l’offre dans les sept bibliothèques de quartiers où ils pourront rendre leurs livres et continuer à en emprunter d’autres avec leur carte de bibliothèque. Cette dernière journée nous permet de dire que la vie de la bibliothèque continue autrement."



Un chantier monstre



La bibliothèque ferme ainsi ses portes au public ce samedi 21 mai et ouvre un chantier titanesque : celui du déménagement de près de 120 000 ouvrages ! "Deux types de travail attendent les bibliothécaires, explique Noëlla Duplessis : le déménagement des collections et la préparation des collections qui vont aller dans les espaces publics et qui seront présentées différemment." Un chantier auquel s’ajoute la modernisation des outils, notamment la pose des puces RFID qui permettent de signaler toute anomalie lors des retours en bibliothèques. "Nous avons quatorze kilomètres linéaires de collections dans la bibliothèque du centre-ville, cela fait 14 000 tablettes à numéroter…". Le travail en amont est donc important tout comme l’adaptation et l’appropriation du nouvel espace par les bibliothécaires. Les 29 et 30 octobre 2016, aura lieu l’inauguration de la bibliothèque Alexis de Tocqueville : "ce sera un week-end de découverte pour le public, précise la directrice. L’activité normale de prêts se fera à partir du 2 novembre."