Paris (AFP). Galeries Lafayette Haussmann: accord sur le travail dominical

CFE-CGC et CFTC représentent à elles deux 37,94% des voix aux élections professionnelles, soit au-delà du seuil de 30% nécessaire à la validation d'un accord.

Mais cet accord peut être encore invalidé par les autres organisations représentant plus de 50% : la CGT, le SCID et FO.

Si ces dernières ne font pas valoir de droit d'opposition, le magasin du bouvevard Haussmann deviendra le deuxième grand magasin parisien à pouvoir ouvrir le dimanche, après le BHV-Marais (groupe Galeries Lafayette).

La CGT, premier syndicat des Galeries Lafayette avec 34,48% des suffrages, "ne signera pas cet accord", a indiqué à l'AFP un de ses représentants, David Pereira. La CGT a toujours dit qu'elle s'opposerait à tout accord sur le travail du dimanche.

"Ils essaient de tout passer en deux réunions, sans évolution concrète", a-t-il poursuivi.

"Je crois qu'on a trouvé un équilibre", a pour sa part estimé Jacques Biancotto, président de la CFE-CGC Commerce, qui a précisé que toutes les demandes de son syndicat avaient été "acceptées".

La CFE-CGC (27,91%) avait refusé de signer la première mouture de l'accord le 3 mai parce que seul un tiers de ses demandes avaient été prises en compte. Les Galeries Lafayette avaient rouvert les négociations jeudi.

La CFTC (10,03% des voix) a aussi confirmé avoir approuvé le nouveau projet: l'organisation "a pris ses responsabilités et a agi dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise", a dit Patrick Ertz, président de la CFTC Commerce.

Sollicitée par l'AFP, la direction des Galeries Lafayette n'a "rien confirmé".

La dernière mouture du texte porte notamment à huit (contre sept auparavant) le plafond de dimanches travaillés, avec la garantie que les volontaires puissent en faire au moins six, ont indiqué la CFE-CGC et la CGT.

Des négociations sur les astreintes se tiendront dès le mois de juin, et non dans six mois, a précisé M. Biancotto. C'était l'un des points bloquants pour la CFE-CGC.

Le texte institue aussi un "observatoire" du travail du dimanche, composé de représentants de la direction et des syndicats signataires, au lieu de la commission de suivi initialement prévue.

Depuis la promulgation de la loi Macron en août, le BHV-Marais, qui fait partie du groupe Galeries Lafayette, est le seul grand magasin à avoir signé un accord lui permettant d'ouvrir ses portes tous les dimanches à partir de juillet.