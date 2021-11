Du 4 au 8 Juillet, le festival des cultures urbaines à Caen.

Pour la 11ème année, l'Association Mieux Vivre et Détente (AMVD) coordonne le Festival des Cultures Urbaines qui commence de lundi 4 juillet et qui se poursuivra jusqu'au vendredi 8 à Caen et dans plusieurs villes de l'agglomération.

Au programme :

- des ateliers gratuits sur la thématique des cultures urbaines

- Une soirée freestyle gratuite mercredi soir dès 18h30 place Bouchard à Caen

- La soirée de clôture vendredi 8 juillet au Cargö (5€)

Plus d'infos sur le site : www.amvd.fr

Retrouvez l'interview ci-dessus.