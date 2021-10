Le Stade Malherbe Caen dévoile son nouveau logo

La saison 2015-2016 a été exceptionnelle pour le Stade Malherbe qui finit 7e au classement. Jeudi 19 mai 2016, cinq jours après le dernier match de la saison gagnée contre Bordeaux (1-0), le Stade Malherbe a présente son nouveau logo, parmi d'autre projet en cours.

Il y a près d'un an, le 15 juin 2015, c'est le nouveau maillot des joueurs du SM Caen pour la saison 2015-2016 qui avait été présenté. La nouvelle tenue avait été reçue de façon mitigée par les supporters du club. Le nouveau logo ne fait pas non plus l'unanimité, certains membres du Malherbe Normandy Kop reprochant la trop grande différence dans la répartition des couleurs, le bleu étant bien plus dominant que le rouge.

Il n'en demeure pas moins que ce logo est très original. Réalisée par l'agence caennaise Myths, la nouvelle identité du SM Caen a la particularité de présenter un visage : le viking normand. C'est en effet le seul des clubs professionnels français à mettre en avant un visage plutôt qu'un ballon, un monument ou un animal.

Le logo etait prêt depuis plusieurs jours mais les dirigeants du club ont réussi à garder le secret jusqu'à ce jeudi 19 mai.