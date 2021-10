Pour un téléphone, en Seine-Maritime, il braque une ado avec une réplique d'arme

Vendredi 13 mai 2016, à Elbeuf, près de Rouen (Seine-Maritime), trois hommes auraient dérobé le téléphone portable de la passagère d'un scooter, âgée de 17 ans. L'un d'eux, encagoulé, aurait même sorti une arme de poing.

L'un des trois agresseurs présumés a été interpellé juste après les faits. Il aurait nié, dans un premier temps, avant que les enquêteurs prouvent sa culpabilité.

Un suspect incarcéré

Quelques jours plus tard, lundi 16 mai 2016, une perquisition a été menée chez les parents d'un des autres agresseurs présumés, un jeune homme de 18 ans. Les enquêteurs auraient mis la main sur le portable volé et sur une réplique de Beretta. Le suspect a été lui aussi interpellé et écroué.