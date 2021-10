Dans l'Orne, une exposition à l'abbaye de la Trappe en mémoire des moines de Tibhirine

Rappelez-vous, dans la nuit du 26 mars 1996, en pleine guerre civile algérienne, l'enlèvement de sept moines d'une petite communauté Trappiste, perdue sur les pentes de l'Atlas. Les négociations avaient duré d'avril à mai 1996, pour se terminer par l'assassinat des sept religieux, dans la nuit du 21 mai.

C'était il y a tout juste 20 ans

Ce qui s'est passé entre leur enlèvement et leur assassinat n'a jamais été vraiment éclairci. Ils avaient été décapités et seulement leurs têtes avaient pu être ensevelies dans le cimetière de leur petit monastère.

20 ans plus tard, les moines trappistes de l'abbaye de Soligny, à mi-chemin du Pays d'Ouche et du Perche ornais n'ont pas oublié : ils présentent, samedi 21 mai 2016, une exposition de 7 fusains et d'une toile monumentale, qui représentent les 7 moines.

Les moines béatifiés ?

Le Père Thomas de l'Abbaye de Soligny la Trappe, est le postulateur de la cause des martyrs d'Algérie : c'est lui qui a rédigé les 1100 pages du document qui sera étudié par le tribunal ecclésiastique de Rome, pour prononcer la béatification des 19 religieux qui ont été tués en Algérie entre 1994 et 1996.

Dont les 7 trappiste de Tibhirine.