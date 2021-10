Pénurie de carburant en Normandie : 9 stations services fermées dans la Manche

Cette pénurie est la résultante de plusieurs facteurs : après le long week-end de la Pentecôte, les stations se sont vidées naturellement. Avec le mouvement social contre la loi Travail, l'accès au carburant ou aux stations, et donc le ravitaillement, a été perturbé. Notamment à cause des blocages dans les raffineries et les terminaux pétroliers en Seine-Maritime notamment. Et surtout, une rumeur de pénurie véhiculée sur certains réseaux sociaux et véhiculée par le bouche à oreille, a asséché certaines stations.

Lire aussi : Pénurie de carburant en Normandie : des files de voitures interminables devant les stations-service.

Lire aussi : Pénurie de carburant en Normandie, plusieurs stations-service à sec.