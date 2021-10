A Rouen, entre 7000 et 8000 manifestants contre la Loi Travail

Ils sont plusieurs milliers - entre 4000 et 5000 selon les syndicats- à défiler jeudi 19 mai 2016 à Rouen (Seine-Maritime) pour protester contre la loi Travail. Après plusieurs semaines de mobilisation moins massive, cette journée marque un net regain de l'affluence. Lycéens, étudiants, cheminots, enseignants, agents de la fonction publique, élus... les manifestants de tous horizons ont défilé devant la mairie de Rouen. La mobilisation est importante dans toute la Normandie.

La manifestation a été émaillée de quleques dégradations.

Cette mobilisation massive entraîne des perturbations dans toute la Normandie, tant au niveau du trafic ferroviaire que routier. La ville du Havre est toujours bloquée tout comme la ville de Cherbourg (Manche). A Rouen, la ville annonce des perturbations :

Manifestation en cours à #Rouen, des difficultés de circulation sont à prévoir. — Ville de Rouen (@Rouen) 19 mai 2016

Les manifestants bloquent également depuis mercredi 18 mai les dépôts pétroliers et raffineries. Résultat : de plus en plus de stations-services sont à sec, à Rouen, au Havre mais aussi dans le Calvados.