KDOR (Sales Gosses), FADAH (Saydatyph) et le beatmaker METRONOM (Kids Of Crackling) se sont associés pour sortir un EP le 3 juin 2016 qui s'appellera "Le sens des maux". Un EP qui vous fera voyager entre Marseille et Toulouse sur le thème des 5 sens (voire 6!) .

Ici, c'est l'odorat qui est mis à contribution avec "Ca sent la poudre". Un titre bien sympa, à découvrir d'urgence.