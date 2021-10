21ème Nuit des musiques et des cultures à Caen le 20 avril 2016

Cette édition se tiendra dans les foyers du théâtre et permettra d’entendre des musiciens qui résident en région. Orientée sur le thème des musiques du monde, cette soirée exceptionnelle vous permettra d'entendre des artistes et des musiques qu'il vous sera rare d'entendre ailleurs.



Un événement majeur dédié à la valorisation des artistes du monde, représentant la diversité culturelle et musicale.





Ecoutez Jean-Clude Lemenuel, Directeur du FAR vous en dire plus :







La programmation cette année est riche, rare et exceptionnelle :Jean-Claude Lemenuel : - ''Son histoire personnelle a fait qu'elle s'est éloignée de la scène pour mener sa vie. Elle revient 20 ans plus tard avec sa fille, née à Caen, et à qui elle a transmis tout l'art de la musique chinoise. C'est une transmission musicale familiale. Elle avait participé à la première édition de la nuit des musiques et des cultures... : La boucle est bouclée.''Un enchevêtrement de voix sur différents poèmes entrecoupés de pièces musicales instrumentales.Burkina Faso : Musique du GriotismeOua Anou Diarra : chant, tambour tamani, flute, luth n'goniJean-Claude Lemenuel : - ''A découvrir puisqu'il s'est récemment installé en résidence en Normandie et n'a donné aujourd'hui qu'un seul concert ! Une dextérité étonnante et une émotion portée par un musicien généreux et très communicatif.''E' Joung Ju joue de la cithare à six cordes, un instrument ancestral de plus de 1600 ans. Il est autant utilisé dans la musique de cour que dans la musique populaire. E' Joung Ju est une musicienne coréenne. Interprète de tout premier plan, elle fait partie de ces artistes qui perpétuent la tradition mais qui adaptent volontiers leur instrument à d'autres genres musicaux. Elle est ainsi la première musicienne de gomungo à faire de la musique fusion, musique du monde et de la musique electro-acoustique.Ils sortent de leur village régulièrement pour venir en Normandie. Un particularisme de la musique d’Afrique centrale.

Jean-Claude Lemenuel : - ''Ils viennent aussi ici puisque dans leur pays ils sont très peu considérés, voire totalement déconsidérés. C'est une culture en danger. Venir ici signifie pour eux la possibilité de faire découvrir cette musique et la possibilité de comprendre que quelque part dans le monde on s’intéresse à eux intelligemment, et qu'on leur tient un autre discours que celui qu'on leur tient chez eux en centrafrique. Il y a l'aspect musical, certes, mais il y a aussi ici l'aspect de positionnement éthique et de revendication derrière cette programmation.''







Martinique : Philo et les voix du tambour



Philippe Gouyer-Montout : chant, tambour bèlè, tibwa, chacha, danse, conque de lambi

Olivier Letur : chant, tambour bèlè et ka, percussions, danse

François Remy : chœur, tibwa, chacha, tambour ka et bèlè







Jean-Claude Lemenuel : - ''C'est tout ce mélange de transplantation de la culture noire et de l’influence européenne qui a donné cette identité particulière, expression musicale née sous la contrainte de l'esclavage. En tout cas une des très grandes traditions musicale.''



