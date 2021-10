Pénurie de carburant en Normandie : des files de voitures interminables devant les stations-service

Beaucoup de stations-service n'avaient plus de carburant, notamment de gazole, dans toute la Normandie, jeudi 19 mai 2016, au matin. Dans toute la région, ces même files interminables de voitures, qui attendent patiemment de se servir à la pompe.

Cette pénurie est la résultante de plusieurs facteurs : après le long week-end de la Pentecôte, les stations se sont vidées naturellement. Avec le mouvement social contre la loi Travail, l'accès au carburant ou aux stations, et donc le ravitaillement, a été perturbé. Notamment à cause des blocages dans les raffineries et les terminaux pétroliers en Seine-Maritime notamment. Et surtout, une rumeur de pénurie véhiculée sur certains réseaux sociaux et véhiculée par le bouche à oreille, a asséché certaines stations.

Tentative d'apaisement du gouvernement

La veille, le secrétaire d'Etat chargé des Transports, Alain Vidalies, a dû affirmer qu'il n'y avait "aucun risque de pénurie de carburant" à ce stade du mouvement social.

Ce que réfutent certains automobilistes :

Le gouvernement nous annonce qu'il n'y a pas de pénurie d'essence en Normandie mais réquisitionne des stations en même temps !!!! — Fabrice H (@fab68du76) 19 mai 2016

Humour gouvernemental @AVidalies "aucun risque de pénurie" de carburant. #Normandie #Bretagne déjà plein de stations service à sec. — cgt chômeurs 56 (@CGTChomeurs56) 19 mai 2016

Le message du gouvernement a été décliné ensuite par chaque préfecture dans l'Ouest de la France. Par exemple, celle de l'Orne a diffusé le communiqué suivant : "A ce stade, il n’existe pas de situation de pénurie dans le département de l’Orne. Plusieurs stations services ont été livrées dans la journée ou devraient l’être demain (ndlr: ce jeudi)." Cependant le préfet a décidé de réquisitionner, "à titre préventif", la station Total de Saint-Langis-Les-Mortagne "afin de garantir le bon fonctionnement des services prioritaires".

Dans le Calvados, des stations-service en rupture de stock, prévient la préfecture

La préfecture du Calvados a également souhaité désarmorcer la bombe, mais prévient que des stations-service sont fermées, dans un communiqué publié en fin de matinée jeudi. Elle indique que "les dépôts pétroliers fonctionnent normalement". Quelques "stations sont en rupture de stock que d'une catégorie de carburant (essence ou gas-oil)". Mais celle qui sont ravitaillées par la Seine Maritime, "la rupture de stock est totale".

L'achat de carburant hors réservoir interdit en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, la préfète, Nicole Klein, a pris un arrêté pour interdire l'achat de carburant hors réservoir. Elle a par ailleurs indiqué que la situation allait "s'améliorer" et que des livraisons étaient "en cours".

10 stations-service en rupture dans la Manche

Dans la Manche, "une dizaine de stations-service fait état de rupture de carburant diesel, en particulier sur le secteur de Cherbourg-en-Cotentin", indique la préfecture dans un communiqué. "Un seul cas de fermeture de station est par ailleurs recensé à cette heure."

Malgré les annonces apaisantes des autorités, les usagers de la route se sont rués vers les pompes à essence. Comme ici à Alençon :

La crainte d'une pénurie se fait également sentir à Rouen et au havre (Seine-Maritime) et Evreux (Eure) :