A Caen, après une bagarre, il insulte et frappe un policier

Le 2 avril 2016, à 6h du matin, quai Vendeuvre, près du port de Caen (Calvados), des policiers remarquent deux hommes qui se battent. Ils interviennent pour les séparer. Tout se passe bien et les belligérants se calment. Mais, au moment de regagner leur voiture, l'un d'eux se retourne et lance à l'un des fonctionnaires : "Je baise ta mère !" Le policier le rejoint, et arrivé à sa hauteur, il se fait attraper par le col. Il se dégage et reçoit un coup de poing dans la mâchoire.

"On a riposté, on ne frappe pas par plaisir"

Le policier agressé réplique avec un direct au visage de l'homme. Celui-ci se mettant à saigner du nez, la brigade l’emmène à la clinique de la Miséricorde pour qu'il se fasse soigner. Durant tout le trajet l'homme se montre insultant et agressif, tentant de donner des coups de pied. "On n'a pas le choix dans ce genre de situation, on doit riposter. On ne frappe pas par plaisir", expliquent les policiers.

Le jeune homme, âgé de 23 ans, a comparu le mercredi 18 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen, pour violences et outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour rébellion. Il reconnaît qu'il était ce jour là fortement alcoolisé, qu'il avait bu durant la nuit une bouteille de vodka. "J’étais en colère, le climat était tendu, mais je ne suis pas violent. Je reconnais les avoir insultés, mais après avoir reçu des coups. J'étais très fatigué, pourquoi me frapper ?"

Il ajoute qu'il a porté plainte pour les violences subies. Hormis son nez, il porte un gros hématome à la hanche. Son cassier judiciaire comporte deux mentions pour trafic de stupéfiants et conduite en état d'ivresse. Il est condamné à six mois de prison avec sursis, à 600 euros de préjudice moral, à 500 euros de frais de justice. S'y ajoutent 180 heures de travaux d’intérêt général à effectuer dans les 18 mois.