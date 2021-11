4ème édition du Retro Festival à Caen

Ce samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet, venez découvrir plus de 500 autos et motos de légende. Cette année hommage aux coupés et cabriolets, ainsi qu'aux 50 ans de la Jaguar type E. De nombreuses animations, ventes aux enchères et concerts seront organisés à côté. Malika Ménard sera présente demain, dimanche à partir de 14h30.

Michel Leneveu, organisateur de l'évènement, était avec nous pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" de 10h25.