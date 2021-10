Paris (AFP). Grèves : perturbations mercredi et jeudi dans les transports

- A la SNCF

La SNCF prévoit en moyenne un TER sur deux en circulation mercredi, 40% des Intercités, deux TGV sur trois et, en Ile-de-France, 6 Transilien sur 10 et 3 RER sur 4. La prévision est de 4 trains sur 5 pour la très fréquentée ligne B, de 2 trains sur 3 pour les lignes A, C et D, et 1 sur 3 pour le RER E.

Le mouvement à l'initiative de la CGT-Cheminots et SUD-rail, vise à peser sur les négociations autour du futur cadre social des cheminots, actuellement en discussion au niveau de la SNCF et de la branche. Il s'inscrit également dans la contestation du projet de loi travail.

La grève est également prévue pour durer jeudi. Les prévisions seront communiquées mardi soir.

- Sur les routes

Les routiers ont prévu de reconduire mercredi leur mouvement de protestion contre la loi travail, partout en France sauf à Marseille, où il ne reprendra que jeudi, a-t-on appris auprès des fédérations FO et CGT des transports.

Des actions de blocages et/ou des barrages filtrants devraient ainsi être menés dans le Nord, à Rouen, Caen, Rennes, Bordeaux ou encore Clermont-Ferrand, selon le numéro de la CGT-Transports, Jérôme Vérité. Dans la région Rhône-Alpes, les militants ont prévu de bloquer une zone logistique, a-t-il affirmé, sans plus de précision.

- Dans les aéroports

Les compagnies aériennes devront annuler 15% de leurs vols jeudi à l'aéroport parisien d'Orly, en raison d'un appel à la grève de l'Usac-CGT contre la réforme du droit du travail. "Des perturbations sont attendues sur l'ensemble du territoire", a indiqué la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC).

L'Usac-CGT, premier syndicat tous corps confondus (contrôleurs aériens, personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, etc.), a appelé les agents de la DGAC à protester "contre le passage en force du gouvernement" sur le projet de la ministre du travail Myriam El Khomri.