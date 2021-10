Il séduisait les femmes pour leur voler de l'argent : le "charmeur" condamné à Caen

Salem Gacha, Tunisien de 40 ans, est un très bel homme et beaucoup de femmes s'y sont laissées prendre. A l'audience du mardi 17 mai 2016, au tribunal de grande instance de Caen, pas moins de dix plaintes étaient portées à son encontre. Mais les victimes seraient, en réalité bien plus nombreuses.

N'ayant pas daigné se présenter, il était jugé en son absence pour escroquerie, contrefaçon et falsification de chèques, ceci de Novembre 2013 à novembre 2014. Contactant des femmes sur internet via des sites de rencontre, il les séduisait. Puis, mises en confiance, il leur dérobait leur chéquier ou, avançant des problèmes bancaires, il leur remettait un chèque à encaisser en échange d'argent liquide (chèque s'avérant bien sûr en bois). Il pouvait soutirer ainsi jusqu'à 3000 euros à une seule victime.

Dix plaignantes de sept départements différents

Ayant volé sa « conquête », il disparaissait, changeant de région, voire de nom. Les agissements étant répétés et multipliés dans le temps, le prévenu aurait ainsi écumé bien des régions de France. Les dix plaignantes sont originaires de sept départements différents : Calvados, Orne, Marne, Seine et Marne, Mayenne, Aube, Yonne. En 2015, l'homme avait été condamné à 8 mois de prison pour les mêmes agissements. Il écope cette fois-ci de six mois de prison ferme et de l'obligation de rembourser ses victimes.