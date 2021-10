Mercato, Ligue 1 : prêté, Ronny Rodelin pourrait bien rester à Caen

Ronny Rodellin pourrait-il rester à Caen (Calvados) ? C'est en tout cas ce que laisse croire Mikkel Beck, son agent, dans un court entretien accordé au média anglais Get French Footbal News, lundi 16 mai 2016. Il se dit "optimiste". L'attaquant aux dix buts lors de la saison 2015-2016 en Ligue 1 pourrait "rejoindre Caen de façon permanente".

L'ancien joueur de Nantes a été prêté par Lille OSC au club normand lors de l'été 2015. Il avait peu joué sous les couleurs nordistes. L'aspect financier est l'élément clé de ce dossier, le joueur étant très apprécié par le staff malherbiste.

"Ronny se verrait bien rester dans un club où il a eu beaucoup de succès"

"Il était sous prêt avec une option d'achat", rappelle l'agent qui gère également les carrières de Lucas Digne ou Túlio de Melo. "Ronny se verrait bien rester dans un club où il a eu beaucoup de succès, où il se sent à l'aise, et apprécie son coach et ses partenaires." Mais après une telle saison, d'autres clubs risquent d'être intéressés par l'attaquant réunionnais, poursuit Mikkel Beck.

Exclusive | Ronny Rodelin's agent Mikkel Beck: "Ronny can see himself staying at Caen. I am optimistic about it." https://t.co/GvVRvVWV2q