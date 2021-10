Tennis de table : dernière rencontre à domicile pour Rouen contre La Romagne

Un match pour l'honneur. C'est ainsi que l'on pourrait définir la rencontre de ce mardi 17 mai entre le SPO Rouen (Seine-Maritime) et La Romagne (Maine-et-Loire). Les joueurs de Normandie, derniers du classement, descendent d'ores et déjà en Pro B. Tandis que La Romagne ne peut plus remporter le championnat. Reste que ces derniers voudront assurer leur place sur le podium, devant Hennebont et Angers.

Notre article : Le SPO Rouen s'incline à La Romagne au match aller

Pour les hommes d'Eric Varin, c'est également une dernière occasion de faire plaisir à un public privé de victoire cette année, mais qui a toujours soutenu ses joueurs. Ruiwu Tan, Wei-Dong Shi, Jesus Cantero et Konstantinos Papageorgiou auront donc à coeur de tenir tête à Chen Tian Yuan, Adrien Crisan, Brice Ollivier et Abdel-Kader Salifou. Ce dernier, récent champion de France en double, sera d'ailleurs présenté au public rouennais puisqu'il rejoint le SPO au 1er septembre prochain. Un atout de poids pour le club normand.

Les forces en présence

Au SPO Rouen :

Ruiwu Tan (n°20 fr)

Wei-Dong Shi (n°38 fr)

Jesus Cantero (n°50 fr)

A La Romagne :

Chen Tian Yuan (n°17 fr)

Adrien Crisan (n°28 fr)

Brice Ollivier (n°37 fr)

Abdel-Kader Salifou (n°40 fr)

PRATIQUE. Mardi 17 mai, dès 19h15, au gymnase C.Besson, rue Chanzy à Rouen.