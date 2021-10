Vienne (AFP). Libye: les grandes puissances prêtes à armer le gouvernement d'union nationale

La communauté internationale réunie à Vienne au chevet de Libye déclare dans un communiqué final qu'elle "soutiendra totalement les efforts" du nouvel exécutif libyen qui va demander la levée de cet embargo et est "prête à répondre aux demandes du gouvernement libyen en vue d'entraîner et d'équiper la garde présidentielle et les forces autorisées".