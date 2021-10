Le CBC qualifié pour le Final Four des playoffs

Victorieux au Palais des sports la semaine précédente mais battu à Tarbes vendredi 13, les Caennais se voyaient contraints de disputer un match d'appui dans le Sud. Les affaires débutent bien mal à Tarbes ce dimanche 15 mai, pour les hommes d'Hervé Coudray qui répétent les erreurs du deuxième match (29-12, 10e).

Face à la difficulté, les Normands restent solidaires. Emmené par un Marvin Philipps intraitable (26 points et 10 rebonds), le CBC se lance dans une folle course poursuite pour ne pas terminer la saison sur des regrets. Clark, Ateba et Calasan se mettent au diapason et Caen parvient à renverser la vapeur dans les dernières minutes.

Cette victoire permet de se qualifier pour le carré final des playoffs et de rêver d'une montée en Pro B qui n'est plus qu'à deux matchs des Caennais.