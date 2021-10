Ouistreham. Quatre ressortissants iraniens occupent une habitation et la dégradent

Quatre ressortissants iraniens ont été jugés en leur absence le jeudi 12 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), pour dégradation de bien appartenant à autrui et refus de se prêter aux relevés d'empreintes digitales en vue d'une vérification de leur identité.

Le 31 mars 2016, à 9h, à Ouistreham, au nord de Caen, le propriétaire d'une maison abandonnée porte plainte pour dégradation. La porte en a été cassée et une dizaine de personnes s'y sont installées. L'habitation contient des affaires leur appartenant mais est également souillée de détritus et d’excréments. Ceux-ci nient les dégradations et refusent le relevé de leurs empreintes digitales. « On est des réfugiés, pas des délinquants » Le président constate : «Ils se passent le mot entre eux pour refuser tout contrôle pouvant les identifier, donc, on ne sait plus qui est qui, ils échangent leurs identité » Le procureur, quant à lui, fait remarquer qu'il n'y a pas eu de vol dans ce local désaffecté. Les gendarmes sont intervenus à la demande du propriétaire, fatigué que ce lieu soit à plusieurs reprises squatté. En l'absence d'autres délits, il requiert une peine d'un mois de prison avec sursis. Les quatre hommes sont finalement condamnés à trois mois de prison avec sursis chacun.