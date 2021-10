Highclere Castle (Royaume-Uni) (AFP). Le grand maître des jardins anglais fêté au château de Downton Abbey

Sa Majesté a 90 ans, le Barde est mort il y a 400 ans, Brown est né il y a 300 ans.

Moins connu à l'étranger, Lancelot "Capability" Brown est le grand maître des jardins à l'anglaise, vénéré dans son pays où il est crédité d'avoir créé plus de 170 jardins, dont celui de Highclere Castle, au sud-ouest de Londres, propulsé sur la scène mondiale par la série télévisée britannique Downton Abbey.

"Après lui, la littérature s'est intéressée aux jardins, de Jane Austen à Evelyn Waugh, c'est une partie de notre culture, du paysage, et une part importante de notre héritage", souligne la blonde Lady Fiona Carnarvon, propriétaire de Highclere.

Fils d'un fermier aisé, Capability Brown commence très jeune l'étude des jardins et devient rapidement la coqueluche de son temps, puis jardinier de Georges III. Dans la lignée de son confrère William Kent, il rompt avec le jardin classique et géométrique à la française, pour travailler, sculpter, recréer et organiser le paysage d'une façon tellement subtile qu'elle parait naturelle.

Le parc de Highclere "est un exemple parfait d'un parc de Brown, il a l'air simple alors qu'il est extrêmement complexe et sophistiqué", relève Tim Mowl, historien de l'université de Bristol, devant des journalistes.

Brown se lança en 1770 dans la conception du parc de Highclere, propriété du premier comte de Carnarvon, autour de ce qui était à l'époque une gentilhommière en briques rouges, un processus qui dura des années.

Un tour du parc est un voyage dans un paysage vallonné, piqueté de cèdres multicentenaires --le plus âgé remonte à 1740 - qui sont la marque de Brown. Il se servait de ces arbres foncés pour accentuer les effets de perspective. Ou pour cacher un point de vue sur le château ensuite dévoilé en se déplaçant d'un mètre, un effet de surprise et un jeu de dévoilement typique de son travail.

Allées, collines, pelouses, arbres et lacs, vallée: tout fut remanié et recréé, sculpté, aboutissant à une composition naturaliste soigneusement recréée.

"C'est une astuce typiquement brownienne, il cachait toujours la fin de ses lacs, pour donner l'impression qu'ils étaient beaucoup plus étendus qu'en réalité", explique Kate Felus, historienne spécialiste des jardins. "Et ses jardins sont toujours plein de reliefs pour créer des effets de perspective".

- L'effet Downton Abbey -

"J'ai grandi ici. Pour un jeune enfant, cet environnement peut être effrayant", explique George Herbert, comte de Carnarvon, quinquagénaire mince aux yeux bleus, en faisant une visite guidée à quelques journalistes.

Le parc entoure et met en valeur le château de Highclere, lieu de tournage de la série Downton Abbey, qui s'ouvre sur le naufrage du Titanic pour décrire celui, plus progressif, d'une certaine aristocratie anglaise et ses rapports avec ses domestiques.

La série devenue culte, avec plus de 100 millions de spectateurs dans 200 pays, a rendu célèbre la demeure victorienne conçue en 1842 par Charles Barry, qui venait de terminer le flamboyant parlement londonien.

Du coup, le nombre de visiteurs, qui était de 100 les bons jours d'été "avant" est passé à 1.500 par jour "après" Downton Abbey pendant les périodes de visite.

"Downton Abbey a été une aide formidable, se réjouit Lady Carnarvon, nous avons tous eu une chance folle, les acteurs, le scénariste. C'est un fromage et nous le partageons tous".

Cela permet d'entretenir et de rénover une bâtisse qui aurait pu, à l'instar de nombreuses demeures de campagne de l'aristocratie britannique, disparaitre après la Seconde Guerre mondiale, qui sonna la mort de nombre d'entre elles, impossibles à entretenir sans une fortune conséquente.

Pour les Carnarvon, dont le 5e comte finança l'expédition qui permit de découvrir la tombe de Toutankhamon, un mariage avec une héritière Rothschild et l'industrie du divertissement ont sauvé Highclere et le parc de Capability Brown.

Près de 140 personnes travaillent aujourd'hui pour Highclere, de 15 à plus de 80 ans, souligne Lady Carnarvon, qui ne donnera pas de chiffres sur le coût. Quant au parc, ses 400 hectares sont entretenus par "trois jardiniers et demi et... 18.000 moutons" brouteurs.