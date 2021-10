Seine-Maritime : avec près de 3g d'alcool, sans permis, il provoque un accident et prend la fuite

Jeudi 12 mai à 16h30, un peloton motorisé de la gendarmerie de Seine-Maritime est alerté par des témoins : un automobiliste vient de percuter une autre voiture à l'intersection entre le boulevard de la Paix et la route de Lyons-la-Forêt à Darnétal, près de Rouen. Le suspect ne s'arrête pas après l'accident, malgré les tentatives des témoins pour stopper le véhicule.

Le véhicule détruit et le nez en sang



Les gendarmes actionnent alors leur gyrophare et prennent en chasse le véhicule. Ce dernier ne s'arrête pas et grille un feu rouge. Il est finalement interpellé rue du Sergent Jouis à Rouen. L'avant du véhicule suspect est complètement détruit, les airbags sont déployés et l'automobiliste a le nez en sang. Les gendarmes préviennent les sapeurs-pompiers pour qu'ils prennent l'automobiliste blessé en charge et alertent également la police, l'arrestation ayant été faite sur une zone étant de leur ressort. La victime de l'accident est également sur place : elle a suivi les gendarmes lors de la course-poursuite !

Sans permis et avec 3g d'alcool dans le sang

Sur place, la police soumet l'automobiliste, un homme de 48 ans habitant à Oissel, à un contrôle d'alcoolémie. Résultat : il a 2,96g d'alcool par litre de sang. Pire : il conduit malgré une annulation judiciaire du permis de conduire, la faute à des faits similaires commis en 2015.

C'est la brigade des accidents et délits routiers qui se charge de l'enquête et qui l'auditionnera ce vendredi.