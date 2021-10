Foot Ligue 2 (38e et dernière journée) : Le Havre AC peut-il croire au miracle de la montée ?

La donne est simple pour les Havrais. Si les portes de la Ligue 1 doivent s'ouvrir pour les "Ciel et Marine", ce sera à la faveur d'un unique scéanrio : D'abord l'emporter face à Bourg-Peronnas et ensuite, attendre une de Metz à Lens. Rien d'impossible en soi, sauf que le goal average est aussi à prendre en ligne de compte et les Havrais comptent six buts de retard sur les Messins avant le coup d'envoi de cette dernière journée.

Tout autre déroulé de soirée sera synonyme d'un nouveau bail dans l'antichambre de l'élite pour les hommes de Bob Bradley : "Il va falloir marquer des buts, beaucoup de buts mais il ne faut pas partir dans tous les sens" a averti le coach américain du HAC, "il va falloir mettre de l'intensité das les duels. Nous avons parlé simplement de la préparation et du début de match, qui sera essentiel". Plutôt détendu et serein en conférence de presse, Bob Bradley n'a rien voulu "pronostiquer".

BRADLEY (entr. Le Havre) : "Un début de match essentiel"

Seule idiscrétion, l'oreille qu'auront les Havrais du côté de Lens, où les "Sang et Or" seront les alliés incontournable de ce miracle éventuel : "Bien sur, nous aurons une oreille à Lens pour savoir ce qui se passe. Mais si nous, on peut marquer vite, on mettra la pression sur Metz qui sera aussi à l'écoute de notre résultat" a avancé un entraîneur havrais qui, quoi qu'il arrive, aura signé la meilleure saison du club depuis celle de 2007/2008, date de la dernière montée des seino-marins. Parce que qui est de la montée, seul un miracle sportif pourrait la faire devenir réalité.

Le groupe Havrais pour affronter Bourg-Peronnas : Farnolle, Milosavljevic- Chebake, Cambon, Fortes, Bain, Camara- Fontaine, Ayasse, Louiserre, Bonnet, Gamboa- Mendes, Gimbert, Mousset, Julan.