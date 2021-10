Chantez pour gagner une rencontre avec Maitre Gims

Sony Music et JBL vous proposent de gagner une rencontre avec Maître Gims.

Pour participer, il faut télécharger l’application Smule sur l’AppStore ou le Play Store et de créer son compte en quelques clics. Une fois sur l’application, les joueurs devront se rendre sur le profil officiel de l’artiste et cliquer sur « invitations » pour enregistrer leur duo avec Maître Gims sur le titre Est-ce que tu m’aimes ?. Ceux qui le souhaitent pourront alors s’inscrire pour tenter d’être sélectionnés par Maître Gims en personne et remporter une rencontre ou l’un des nombreux cadeaux JBL mis en jeu : c’est l’artiste qui choisira ses 10 duos préférés !

Découvrez déjà les premières contributions sur le site de Smule!

Voici ce qui est mis en jeu:

1er : Une rencontre avec Maître Gims et un casque BT Everest 300 JBL

2ème : Une enceinte BT Xtreme JBL

3ème et 4ème : Des enceintes BT Charge 2+ dédicacées JBL

5ème : Un casque BT Everest 300 JBL

6ème et 7ème : Une enceinte BT Flip 3 JBL

8ème, 9ème et 10ème : Des écouteurs BT Everest 100 JBL

Vous avez un mois pour participer. Voici le clip de la chanson pour vous entrainer dès maintenant!