Paris (AFP). Ligue 1: dernière représentation en province pour le PSG

Après cela, il ne restera plus que deux matches aux Parisiens, un dernier en L1 samedi face à Nantes, l'occasion de fêter le titre de champion de France (acquis dès la 30e journée) avec le Parc des Princes, puis la finale de la Coupe de France le 21 mai contre Marseille au Stade de France.

"Avec la victoire contre Ajaccio, on a battu le record de points en championnat. Maintenant, il faut bien finir et pourquoi ne pas se rapprocher des 100 points ? On ne pourra pas les atteindre mais 98 ce serait déjà fabuleux", expose Blaise Matuidi, forfait, sur le site du PSG.

Les milieux Matuidi et Javier Pastore, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani et le défenseur Grégory van der Wiel seront forfait pour le match , selon le groupe publié mardi soir par le Paris SG.

Matuidi, déjà absent face à Rennes et Ajaccio en raison d'une blessure au genou contractée lors de la finale de la Coupe de la Ligue, "va mieux" mais "sera court pour Bordeaux", avait déclaré Laurent Blanc en conférence de presse mardi. Quant à Cavani, il "a une douleur au mollet" et sera certainement absent, a-t-il encore expliqué.

Grégory van der Wiel et Javier Pastore seront également forfait, selon le groupe des joueurs convoqués publié dans la soirée par le club.

Quant à savoir si ces absences pousseront le déjà champion à aligner une équipe très remaniée à Bordeaux, Blanc a répondu: "on va voir l'effectif qui est à ma disposition, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de gagner, de marquer des buts et éventuellement battre des records. A Ajaccio, on a aligné une équipe compétitive mais en même temps je n'ai pas hésité à aligner le petit Christopher Nkunku".

Composition probable des équipes de Bordeaux et du Paris SG qui s'affrontent mercredi au Matmut Atlantique en match en retard de la 35e journée de Ligue 1:

Bordeaux: Prior - Debuchy, Pablo, Pallois, Contento - Chantôme, Vada (ou Yambéré), Plasil - Ounas, Diabaté, Malcom

Paris SG: Trapp - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Maxwell - Rabiot, Stambouli, Motta - Lucas, Ibrahimovic, Di Maria

Arbitre: François Letexier