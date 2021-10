Au large de la Normandie, un vaste exercice anti-pollution pour se parer aux naufrages

C'est dans le brouillard qu'a débuté, mardi 10 mai 2016, l'exercice majeur "POLMAR 2016" organisé chaque année par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Il se faisait en étroite coordination avec la préfecture de la Seine-Maritime.

Objectif de la manœuvre ? Permettre un entraînement en conditions réelles afin de coordonner l'action en mer et à terre en cas d'accident majeur en mer. Le scénario, spécialement étudié pour paraître le plus réaliste possible, simulait la collision entre un chimiquier et un pétrolier à sept nautiques (soit environ 13km) au large de Fécamp.

Lutte anti-pollution

Dans un premier temps, des opérations d’assistance au navire en difficulté (ANED) ont été entreprises mardi 10 mai 2016. L'enjeu était alors d'envoyer des équipes d'évaluation et d'intervention à bord des navires, et de lancer des analyses afin de déterminer l'état général des bâtiments et d'éventuels risques de pollution.

Il a ensuite fallu entreprendre des opérations de remorquage des navires vers un port refuge et mobiliser les moyens adaptés de lutte anti-pollution. Le lendemain, mercredi 11 mai 2016, les dispositifs de récupération et de lutte contre la propagation de la pollution ont été mis en œuvre.

Une armada du secours

De nombreux moyens nautiques et aériens étaient mobilisés pour cette opération, y compris étrangers puisque l'Agence européenne de sécurité maritime (AESM), la Grande-Bretagne et la Belgique y étaient associées : quatre bâtiments de la Marine nationale, deux de la Gendarmerie maritime ainsi qu'un navire de l'AESM et le remorqueur havrais Gascogne de la société spécialisée Boluda.

Côté ciel, trois hélicoptères de la Marine, de la Sécurité civile et des Douanes participaient à la manœuvre, accompagnés par deux avions de surveillance maritime Britannique et Belges.

Un drone au dessus de la Manche

En plus des moyens nautiques et aériens classiquement engagés lors de telles opérations, un drone du Centre d'expertise pratiques de lutte anti-pollution (CEPPOL) de la Marine national a pour la première fois été utilisé au dessus de la Manche. Sa mission : localiser avec précision les nappes d'hydrocarbures et permettre ainsi une intervention plus rapide et plus efficace.

Les professionnels de la mer, un atout indispensable contre la pollution

Dans le cadre du plan ORSEC maritime, et notamment son aspect Pollution maritime (POLMAR), la participation de professionnels de la mer a également été sollicitée. Quatre chalutiers ont ainsi été formés à l'utilisation de matériel de lutte anti-pollution au large de Dieppe ce mercredi 11 mai 2016.

"L'implication des professionnels de la mer est essentielle en complément des moyens de secours déployés, précise la préfecture maritime. Placés en frange du littoral, ils constituent un 'second rideau' et permettent d'éviter que les polluants n'atteignent la terre, ou du moins d'en diminuer l'impact. Et pour cause, 1 kg ramassé en mer équivaut à 10 kilos ramassés à terre !"

C'est par une opération de déchargement des polluants récupérés en mer sur les quais du port du Havre que s'est terminé l'exercice POLMAR 2016.

#Exercice ANED POLMAR 2016 large #LeHavre - opération de déchargement de polluants à quai par BSAD Agonaute pic.twitter.com/qoaFh3my7q — PREMAR Manche (@premarmanche) 11 mai 2016

41 signalements de pollution en 2015

En 2015, 41 signalements de pollutions avaient été détectés par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Parmi eux, 14 avaient pu être confirmés. Les pollutions entraînées étaient majoritairement accidentelles, étant dues à des avaries ou à des naufrages.

Chaque jour, des opérations de surveillance sont menées avec des vols d'aéronefs des douanes et de la Marine nationale, mais également des observations satellites effectuées par l'AESM. Des signalements émanant de navires de commerce et de plaisance ou des témoins à terre sont également régulièrement reçus par les sémaphores qui assurent une veille permanente.

