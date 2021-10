Emploi : dans l'agglo de Caen, ces entreprises qui recrutent des dizaines de CDI

Les derniers chiffres de l'emploi le disent : en mars 2016, le chômage a marqué un net recul en Normandie : - 3 % sur un mois (- 5 390 personnes). La tendance à la baisse se vérifie aussi sur le premier trimestre 2016 : - 1,7 %. La diminution la plus notable concerne le Calvados, qui affiche un franc - 4 %. Faut-il y voir un signe de reprise, après des années frappées de morosité ?

L'agglomération de Caen confirme la tendance, avec d'importantes ouvertures et reprises. Un poids lourd du bricolage arrive. Samedi 14 mai 2016, l'enseigne Bricoman ouvre son premier magasin sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie, à Colombelles : 8 500 m2 dédiés à la construction et à la rénovation, ouvert aux professionnels et aux particuliers. Mais surtout, 54 emplois à la clé, principalement en Contrat à durée indéterminée (CDI). "Ce n'est pas rien ! Surtout à Colombelles", souligne Philippe Thomas, le gérant.

35 emplois à Saint-Contest

"Mon père travaillait à la SMN. J'ai connu la fermeture de l'usine. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir revenir sur ma région et de créer de l'emploi. J'y vois la possibilité de donner de l'élan à une ville."

À quelques dizaines de kilomètres de là, à Saint-Contest, le projet est innovant : un restaurant La Boucherie va ouvrir à proximité de la Chambre de commerce et d'industrie. L'enseigne compte déjà deux établissements à Caen. Ce "petit frère", dont l'ouverture est prévue le 1er juin, est le premier d'une nouvelle génération en France. En plus de l'activité classique, avec un service à la carte et une salle de restaurant de 80 couverts, la clientèle pourra aussi y trouver une boulangerie et un espace pour y déjeuner sur le pouce (30 places assises). L'aboutissement de ce projet permet aussi, et surtout, la création de 35 emplois. "En CDI", précise David Sevestre, directeur. "80 % des salariés sont déjà recrutés." Il reste donc des postes à pourvoir (lire ci-dessous).

Besoin en recrutement : + 4 %

À Cormelles-le-Royal, Philippe Cudelou n'a, lui, pas créé d'emplois. Il en a sauvé en reprenant MSC constructions métalliques. La société, quatorze ans d'âge, était en redressement judiciaire. Sur les 29 postes menacés, le patron de la chaudronnerie Guy Marie (Verson, 16 personnes) et de Up Structures (Verson, 4 salariés), a pu en conserver 23. Un challenge impliquant de grandes responsabilités. Pas de quoi inquiéter le repreneur. "Il y a un bel outil. Un savoir-faire. Des compétences", souligne Philippe Cudelou.

Selon une récente étude publiée par Pôle Emploi sur les besoins en main-d’œuvre en région pour l'année en cours, 17 500 projets de recrutement ont été émis dans le Calvados (+ 0,4 % sur un an). Le département concentre ainsi 30 % des intentions d'embauche de la région. Le seul bassin de Caen rassemble 10 877 projets de recrutement pour 2016. Bref, encore une bonne raison d'y croire.

Repères

Pôle Emploi Au 10 mai 2016, tous secteurs confondus, 136 offres sont enregistrées avec Caen comme lieu de travail, dont 60 CDI et 76 CDD.

Alternatif Tous les mois, les Cafés de l'emploi proposent des centaines d'offres. Prochain rendez-vous le mardi 7 juin. www.cafe-emploi.fr

Job Mardi 10 mai, la société O2 (services à domicile) organisait un job dating à Caen. 138 postes sont à pourvoir d'ici fin 2016. Pour les retardataires, o2recrute.fr.

La Boucherie Il reste des emplois à pourvoir avant l'ouverture de l'établissement de Saint-Contest. Pour postuler, La Boucherie, quai de Juillet, tél. 02 31 34 89 89.