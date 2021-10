Oxmo Puccino n'a pas écrit un texte profond comme il le fait souvent. Mais la petite guitare et le sourire de toutes ces personnalités suffisent à faire mouche. Une ode aux amis qui nous font voir la vie plus belle et qui nous font passer de supers moments. Parfait pour accompagner le retour des beaux jours et des barbecues!

En plus Oxmo Puccino connait beaucoup de célébrités, c'est donc l'occasion pour nous de voir Vincent Cassel, Omar Sy, Ludivine Sagnier, Orelsan, Benjamin Biolay....