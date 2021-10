Dans le tram de Caen, ils dérobent le portefeuille d'un étudiante

Une jeune fille, âgée d'à peine 19 ans, a comparu mardi 10 mai 2016 devant le Tribunal de grande instance de Caen pour vol aggravé. Elle était jugé détenue, ayant été condamnée à Paris à huit mois de prison ferme, en comparution immédiate pour vol avec violence.

Le 7 mars à minuit, quatre personnes pénètrent dans le tram à la station de la gare, à Caen et créent une bousculade. Une étudiante se rend peu après compte que son portefeuille a disparu. Il contient de l'argent et diverses cartes (bancaire, de transport, d'assurance maladie). Au cours de l’enquête elle reconnaît formellement ses agresseurs d'ailleurs filmés par la vidéo-surveillance du tram.

« Parfois on dort dehors »

La prévenue raconte : « On vit tous les quatre dans des squats ou parfois on dort dehors. Mes copains changent d'identité entre eux. Moi j'avais peur car j'ai déjà un casier judiciaire. Le portefeuille a été jeté dans une poubelle et on s'est partagé l'argent. Et puis j'ai caché les cartes dans mes chaussettes car je devais reprendre le tram. »

L'avocat de la défense parle d'une jeune femme « en dérive » qui a des difficultés familiales très anciennes et que ses parents ont mis à la porte. Elle a été serveuse à Paris mais à perdu la chambre qu'elle louait quand elle a été licenciée. Elle vole à contrecœur pour manger. Elle ne fréquente pas toujours les bonnes personnes, mais cette fois-ci le vol a eu lieu sans violence.

Le président reconnaît qu'elle ne semble pas ancrée dans la délinquance. La jeune femme a écopé de six mois de prison avec sursis et de 24 mois de mise à l’épreuve. Elle sera accompagnée durant deux ans par le juge d'application des peines, devra fixer sa résidence dans un lieu déterminé et entamer une formation.