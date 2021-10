Le commentateur de football Christian Jeanpierre est mis sur le banc de touche, Grégoire Margotton arrive sur TF1

Grégoire Margotton, ex-commentateur sportif sur Canal+, arrive sur TF1 pour commenter les matchs de l'Euro 2016. Il remplace Christian Jeanpierre qui officialisait à ce poste depuis 2008.







Nous sommes très heureux d'accueillir #GrégoireMargotton dans le @GroupeTF1 ! RDV le 30/05 pour France/Cameroun ! ???? pic.twitter.com/ITISnVFw4U — TF1 (@TF1) 10 mai 2016









Pour autant, ce dernier ne quitte pas la chaine et reste à la tête de Télé-Foot. Ce qui n'empèchera pas non plus Grégoire Margotton d'intervenir dans l'émission.





Les footeux s'enflament sur Twitter



Une décision qui est la bienvenue auprès des téléspectateurs, très critique à l'égard de Christian Jeanpierre.





@TF1 @GroupeTF1 le bonheur d'entendre enfin quelqu'un d'intéressant et qui s'y connaît en matière de foot cc @gregmargotton — NoBenzeNoEuro (@AlexisTn_) 10 mai 2016





Merci @TF1. Merci du fond du coeur pour avoir remplacé cet incompétent de Christian Jeanpierre. Des larmes de bonheur coulent actuellement. — ?.XL (@axl_777) 10 mai 2016









@TF1 @GroupeTF1 Bienvenue à lui ! C'est un excellent journaliste sportif — Olivier TODESCHINI (@tode57) 10 mai 2016









Le premier match que Grégoire Margotton commentera aux cotés de Bixente Lizarazu sera celui de la France, face au Cameroun le 30 mai prochain, match amical avant l'euro des bleus.





Un normand à l'UEFA Euro2016



En dehors des commentaires de Grégoire Margotton, il sera intéressant de regarder l'UEFA Euro 2016 pour observer l'abitrage du normand Fredy Fautrel, invité le 8 mai dernier de Sylvain Letouzé dans Tendance Sport (Dimanche 18h-19h sur Tendance Ouest)





