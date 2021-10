Au Havre, le voisin permet d'interpeller les cambrioleurs de 15 et 19 ans

Lundi 9 mai, peu avant 14h30, la police est requise rue Chouquet au Havre (Seine-Maritime). Un voisin vient d'entendre l'alarme d'un pavillon se déclencher. Il explique à la police que, peu de temps avant, il aurait vu deux jeune hommes entrain de sortir d'un autre pavillon rue Céline Lhotte. Il décrit physiquement les deux suspects.

Connus de la police

La Compagnie Départementale d'Intervention se met alors à leur recherche. Et, rue Paul Claudel, elle aperçoit deux hommes correspondre aux signalement. Agés de 15 et 19 ans, et tous deux connus des services de police, ils sont reconnus formellement par le témoin et ramenés à l'hôtel de police du Havre. La Brigade Anti-Cambriolage est chargée de l'affaire.

Lire. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mai, deux autres cambrioleurs ont été interpellés pour un cambriolage, cette fois-ci à Petit-Couronne, près de Rouen (Seine-Maritime).