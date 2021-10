Dans l'agglo de Saint-Lô, la justice au plus proche des justiciables

La maison de Justice et du Droit, à Saint-Lô (Manche), assure depuis début 2013, une présence judiciaire de proximité.

Depuis son ouverture, quelque 14 000 personnes, plus de 3 500 en 2015, sont venues chercher une réponse à leurs questions concernant le droit civil et droit de la famille.

Une justice accessible

Suite logique, un service d'accueil unique du justiciable, est désormais ouvert depuis le 1er mars 2016 pour s'informer sur ses droits en matière de justice, sur les différentes procédures judiciaires, engager des formalités et démarches, ou suivre le traitement de son affaire.

Pascal Mariotti, est depuis, détaché du Tribunal de Grande Instance de Coutances pour remplir cette nouvelle mission.

Un nouveau service qui permet de palier à la désertification judiciaire sur le secteur de Saint-Lô, depuis la fermeture du Tribunal d'Instance de la ville préfecture de la Manche en 2010.

Le service d'accueil unique du justiciable, est une expérimentation du ministère de la justice décidée en septembre 2014, il peut être saisi à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Lô, installée près de l'hôpital du Bon Sauveur.

Pratique

La Maison de justice et du Droit est ouverte, les lundis et jeudis de 09h30 à 17h30 ; les mardis de 09h30 à 12h30 et de 14h à 19h et les vendredis de 09h30 à 13h30.