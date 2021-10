A Caen, l'immobilier n'a pas de secret pour Laurent Monsonego

Laurie, l'une de ses deux collaboratrices, plaisante : "Laurent, c'est un coup de fil à la minute !" En interview, la formule tend à se confirmer. Après 20 années dans le métier, passées quasiment exclusivement à Caen, Laurent Monsonego a tissé son réseau. "Lors de son entretien d'embauche, il est venu avec la veste de son père, les manches retroussés, se souvient son premier employer dans le secteur, Eric Blandin, aujourd'hui à la tête de Creadimm. Sur le terrain, j'avais affaire à un renard qu'on a lâché dans le poulailler !".

Sept jours sur sept

1996 vient de sonner, et le jeune ceinture noir de judo fait ses armes au sein de l'agence Malherbe, avant de rejoindre Century 21, cinq ans plus tard. Les transactions se multiplient, le portefeuille s'étoffe. En 2007, il génère le chiffre d'affaires le plus important de tous les agents Century 21... en France. Le record tient toujours. "Tout est parti d'une discussion avec un ami qui vendait des biens sur Paris, alors que j'étais chef de rayon à Decathlon, explique Laurent Monsonego. Quand j'ai vu ce qu'il gagnait, je me suis dit que je pouvais gagnais encore plus." Si l'appât du gain a été le moteur au début, il semble aujourd'hui incapable de lâcher un métier pour lequel ce père de famille se donne du lundi au samedi, et parfois le dimanche. "Le métier pousse à la rencontre de gens aux horizons divers, auprès de qui on apprend beaucoup." Après "15 super chez Century 21", il lance son agence place Saint-Jean. Le neuf aura une large part, aux côtés de biens d'un certain standing. L'aventure est loin d'être finie.