Le Mans : 1300 excès de vitesse en marge du Grand Prix de France Moto

Plus de 99 000 spectateurs se sont rendues au Mans (Sarthe) pour l'édition 2016 du Grand Prix de France Moto. En marge de la manifestation, en 4 jours, les routes de la Sarthe ont enregistré un nombre d'infractions record à la vitesse.

1315 excès de vitesse en 4 jours !

Et pour cause. Au total, entre le jeudi 5 mai et le dimanche 8 mai 2016 et sur l’ensemble du département, les 3076 contrôles réalisés par les services de police, CRS et la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre les conduites addictives se sont soldés par : 12 délits et 15 contraventions pour alcoolémie excessive ; 30 dépistages positifs aux stupéfiants et 1315 excès de vitesse !

57 retraits de permis

Ces différentes infractions ont entraîné la bagatelle de 31 immobilisations de véhicules, et 57 rétentions de permis, dont 9 concernent des motards.

777 interventions pour le centre médical

Par ailleurs, le centre médical spectateurs a procédé à 777 interventions, dont 32 évacuations. La prévention n'a pas été oubliée non plus : l'opération "Soufflez, vous saurez" organisée le dimanche 8 mai sur le stand de la sécurité routière, a permis à 800 conducteurs de tester gratuitement leur taux d’alcoolémie avant de reprendre la route.