Rouen : à 19 ans, il s'attaque à une prostituée pour lui voler son sac à main

Alors qu'une équipe de police effectue une patrouille sur le Pont Guillaume le Conquérant en direction du Boulevard des Belges, à Rouen (Seine-Maritime), des passants leur font signe. Ils viennent d'être témoins d'une violente agression. Quelques instants plus tôt, vers 3h, un groupe de quatre hommes se serait attaqué à une prostituée de 48 ans. L'un d'eux lui aurait arraché son sac à main avant de prendre la fuite par le tunnel qui passe sous le pont.

Après avoir recueilli des éléments concernant la description de l'agresseur, les policiers se dirigent vers le tunnel. Une fois de l'autre côté, ils arrivent au niveau du parking d'un hôtel, sur lequel ils aperçoivent un jeune correspondant au signalement.

Il tombe en prenant la fuite

À la vue des policiers, le suspect prend immédiatement la fuite. Mais en tentant d'enjamber une barrière, il chute. Rattrapé par un fonctionnaire de police, il est maîtrisé. Lors de la fouille, un billet de 50€ est découvert dans ses poches. Le sac à main de la victime est rapidement retrouvé sur le parking de l'hôtel.

Âgé de 19 ans et habitant Elbeuf, le mis en cause est interpellé par les policiers et placé en garde à vue.