98% des français veulent progresser en anglais

Selon un étude menée par la radio EnglishWaves sur le niveau des Français en anglais, 98% des sondés veulent progresser dans cette langue.

Un tiers d'entre nous estime son niveau d'anglais médiocre, la moitié avoue être en difficulté pour tenir une conversation et plus de 40% pour le comprendre à l'oral.

La plupart du temps on veut être meilleur pour communiquer en vacances ainsi que pour être plus à l'aise au travail, trouver un emploi et pour l'obtention de diplômes.

Enfin pour nous, la meilleure façon d'apprendre est l'immersion dans un pays anglophone.