HLM : l’agglomération de Caen plutôt bon élève

L’accès au logement est un droit. Et pour le préserver, la société française s’est organisée pour proposer des loyers modérés à sa population, notamment à partir de 1949 avec l’apparition des premières Habitations à loyer modéré (HLM). Depuis la loi du 13 décembre 2000, dix ans, les communes françaises de plus de 3 500 habitants sont tenues de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux. Alors que plus d’un tiers de ces communes ne respecte toujours pas cette disposition légale, l’agglomération Caen la mer se montre bon élève puisque son parc immobilier, concernant les résidences principales, est constitué à 26,16 % d’HLM. Caen elle-même se situe dans la moyenne de l’agglomération avec 24,24 % de logements sociaux. Face à la demande, cette performance se révèle cependant insuffisante, comme on le constate au service “habitat” de l’agglomération : près de 8 000 personnes sont aujourd’hui sur liste d’attente.

Le retard de Bretteville

Sur les 29 communes qui composent Caen la mer, 15 sont en dessous du seuil de 20 %, mais seul Bretteville-sur-Odon ne respecte pas les règles de la loi RSU puisqu’elle compte plus de 3 500 habitants. “Nous avons aujourd’hui 15,5 % de logements sociaux, et nous continuons nos efforts pour parvenir à 20 %”, assure Pierre Estrade, le maire de la commune. “Cette loi est partie d’un bon sentiment, mais le poids de l’histoire dans chaque ville fait qu’il était impossible du jour au lendemain d’atteindre un tel seuil pour des communes comme la nôtre qui, avant la loi, ne comptait que 9 % de logements sociaux”. Pierre Estrade aime employer la métaphore du chien qui court après sa queue sans jamais pouvoir la saisir, afin de schématiser une situation délicate qui met les élus dans l’embarras, à chaque fois qu’une construction de logements est à l’étude.

Les petites communes font peu d’efforts

Selon la Direction départementale des territoires et de la mer, les toutes petites communes de Périers-sur-le-Dan et de Saint-Aubin d’Arquenay ne comptent aucun logement social, d’autres comme Authie dépasse seuil qui dépassent tout juste le seuil de 2 % d’HLM. Le manque de celles-ci est encore plus révélateur sur des territoires plus peuplés comme ceux d’Hermanville-sur-Mer (2 600), Biéville-Beuville (2 500 habitants), et Lion-sur-Mer (2 500) qui comptent respectivement 2,4, 5,51, et 6,14 % de logements sociaux. Mathieu, Bénouville, Saint-Contest, et Sannerville font également partie des mauvais élèves (dans l’ordre 3,5, 6,2, 6,7, et 9,8 % ).

Pour réussir le défi du logement social, Caen la mer a adopté vendredi 24 juin un Programme local de l’habitat (PLH), “afin de donner un objectif commun à l’ensemble des municipalités”, souligne Paul Ragot, maire d’Eterville dont la commune de 1 600 habitants passera bientôt le seuil des 17 % d’HLM, avec notamment 48 logements en construction. "L’idée de ce PLH est de faire jouer la solidarité entre toutes les communes, quelle que soit leur taille".

LES CHIFFRES (DDTM, 2009)