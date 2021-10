Football : Quevilly Rouen Métropole défie Wasquehal pour viser le National

A 18 heures, ce samedi 7 mai 2016, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) disputent une rencontre cruciale comptant pour la 27e journée du championnat de CFA.

Le leader reçoit le 4e

Sur neuf victoires consécutives, les Rouge et Jaune tenteront de faire la passe de dix pour continuer cette série, mais surtout pour pouvoir mettre encore un peu plus les pieds en National la saison prochaine.

Avec cinq points d'avance sur son premier poursuivant Croix, et six sur le 3e Poissy, le club de l'agglomération rouennaise caracole toujours en tête, et jouera aujourd'hui contre le club du Nord qui occupe quant à lui la 4e place.

Eliminer un concurrent direct

Avec la rencontre entre Croix et Poissy justement, respectivement 2es et 3es, les joueurs de Manu Da Costa élimineront quasiment définitivement, en cas de victoire, un de leurs concurrents directs à la montée en National.

Wasquehal reste sur une victoire à domicile contre Mantes 3-0, et lors du match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 0-0.