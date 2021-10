"Atlas de la France Toxique" : trois départements de Normandie empoisonnés par les pesticides

Selon l'association Robin des Bois, qui a publié début mai 2106, son "Atlas de la France Toxique". Le but est pédagogique, pour informer les citoyens des risques qu'ils encourent, et les faire réagir.

Cet atlas dresse l'inventaire des pollutions : pollution de l'air, pollution aux PCB, ou aux pesticides, qui menacent la santé et l'environnement.

Par exemple concernant l'usage des pesticides, trois des cinq départements normands (Orne, Eure et Seine Maritime) sont en rouge, avec entre 200 et 400 tonnes de matière active qui y sont vendues chaque année. La quantité est moitié moins dans la Manche et quatre fois moins importante dans le département du Calvados.