Ivre, à la gare routière de Caen, il insulte et crache sur des gendarmes

Le 21 juin 2014 des gendarmes sont appelés à la routière de Caen (Calvados) pour deux hommes ivres qui importunent des employés des bus verts. L'un des suspects, Saïd Bachirou, aurait violemment refusé le contrôle, aurait tenté de donner des coups de pieds en hurlant des insultes : « Racistes, sales blancs, gros porcs ». il aurait même craché sur un gendarme. En garde à vue, il se montre tout aussi agressif et agité.

Le prévenu, âgé de 26 ans, a comparu le mercredi 4 mai 2016, devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrage et rébellion envers des représentants de l'autorité publique. Il avait déjà été condamné à un an de prison pour rébellion, apologie du terrorisme, menaces de mort.

"J'aime l'effet de l'alcool"

"J'étais venu de Lisieux pour la fête de la musique, j'avais beaucoup bu avec un copain. Je n'ai pas de problème d'alcool, mais quand je bois, c'est à fond ! J'aime les effets de l'alcool. Et la police vient me casser mon délire, le jour de la fête de la musique, en plus ! Mais maintenant, je regrette."

Ce qui n'émeut pas le tribunal qui le condamne à 4 mois de prison ferme. Il devra en outre verser 400 euros de dommages et intérêts à chacun des deux gendarmes.