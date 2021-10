Ivre, à Caen, il brise les vitres d'un arrêt de tram : "de toute façon, je suis insolvable !"

A Caen (Calvados), le 25 décembre 2015, à 1h du matin, la police est appelée pour le comportement très agité d'un jeune homme dans la rue. Il vient de briser deux vitres d'un arrêt de tram. Interpellé il aurait déclaré aux policiers : "J'ai bu, c’est vrai, je n'allais quand même pas aller en boite à jeun ! Faites ce que vous voulez, de toute façon, je suis insolvable !"

Trois mois de prison

Absent à l'audience, le jeune homme de 20 ans a été jugé le mercredi 4 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour dégradation de bien public. "Ces actes empoisonnent la vie sociale, s'emporte le procureur, si la police n'était pas intervenue, il aurait pu détériorer plus encore ! Je requiers 3 mois de prison avec sursis."

L'avocat de la défense modère les faits en soulignant que son client n'a jamais eu de soucis avec la justice et qu'un soir de réveillon, seul l’alcool peut expliquer son geste. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et de 961,20 euros de dommages et intérêts qu'il devra verser à la société Twisto.