Invasion pacifique de vikings dans la Manche !

Un camp viking s'est installé au château médiéval de Pirou samedi et dimanche 7 et 8 mai. Il s'agit de découvrir ce que pouvait être un camp et un marché viking au 9 et 10e siècles. Il y avait deux types d'invasion scandinave en Normandie. Celles qui s'installaient définitivement, et celle qui concernait les vikings qui étaient des pirates. Ecoutez Njall, jeune Manchois et reconstituteur de cette période.

Njall Impossible de lire le son.

La reconstitution de la vie quotidienne de ces combattants dans un camp, avec des artisans comme des forgerons est le fruit d'un travail de ces passionnés qui recherchent en permanence à coller au plus près de la réalité.

Njall Impossible de lire le son.

Au programme de ce week-end, des démonstrations de combats notamment avec des armes reconstituées d'après les découvertes archéologiques.

Benjamin Impossible de lire le son.

La reconstitution d'un camp et d'un marché viking, dans l'enceinte du château du 12e siècle de Pirou, tout au long de ce week-end des 7 et 8 mai.