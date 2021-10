Keys & Co., le long de l'Orne à Caen

Lumineux à la faveur de vitres ouvertes sur les quais, et alimenté par un peu de noir et blanc délicat, l'espace a tout pour séduire.

La saveur avant tout

Côté assiette, le midi, il ne faudra pas jouer le client incapable de se contenter d'une carte à l'offre limitée. De nouvelles recettes sont proposées chaque semaine. Elles sont servies jusqu'à 14h30. Trois possibilités : tarte (8,50 €), salade (9,50 €) ou sandwich (10,50 €). Une tarte végé (brocoli, pommes de terre, courgettes, oignon, lait de coco et curry), une salade thaï (poulet, chou, rouge, chou blanc, carottes rapées, oignons et sauce cacahuètes) et un wrap mexicain (bœuf haché, haricots rouges, maïs, poivrons rouges, épices mexicaines) étaient à la carte. J'ai opté pour la dernière combinaison sans aucun regret, d'autant que l'assiette était accompagnée de frites maison (si, si ça existe encore !). La seule bière à la pression est régionale et l'eau "detox" est gratuite. Keys & Co., c'est aussi un endroit pour bruncher et un bar à vins. L'article est trop court pour tout dire…

Pratique. 45 av. du 6 juin. Tél. 02 31 34 60 83.