Les femmes y consacrent 6 ans de leur vie !

Mesdames, selon un sondage relayé par le site femmeactuelle.fr, vous passez 6 années de votre vie à compter les calories !

La plupart des régimes se feraient entre 20 et 30 ans et au cours de la 29e année, vous espérez perdre 4,5kg.

Avec l'âge, l'obsession de la minceur s'atténue car entre 30 et 50 ans, vous passez un peu moins de 3 ans à faire attention à votre ligne. Entre 50 et 60 ans, le chiffre tombe à 10 mois seulement, les périodes de régimes se concentrent autour des fêtes de fin d'année.

Enfin l'étude révèle également que la durée moyenne d'un régime est de 4 semaines et 3 jours, peu importe l'âge.

On se console en se disant qu'on passerait aussi au cours de notre existence 115 jours à rire et presque 6 ans à bronzer, c'est déjà plus motivant !