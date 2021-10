Tennis de Table : enfin une première victoire pour le Caen TTC !

Il aura fallu attendre le mois de mai et la 16e journée de championnat pour voir l’équipe de Xavier Renouvin remporter un match cette saison. « Pour la première fois, tous nos joueurs ont joué à un très bon niveau dans un même match », explique le coach caennais.

Alors que dans le même temps Istres réalise un match nul 3-3 face à Boulogne Billancourt, les Caennais reprennent donc la 8e place du classement.

« On est toujours dans la course au maintien en pro A, on n'est pas décroché, c’est ce qu’il faut retenir de cette journée », affirme Xavier Renouvin qui savoure cette victoire et se prépare déjà pour la réception d’Angers le 17 mai prochain.

JURA MOREZ 1-4 CAEN

Wang 3 – 1 Baum

Silva 1 – 3 Lorentz

Aruna 1 - 3 Madrid

Wang 0 – 3 Lorentz

Aruna 1 – 3 Baum