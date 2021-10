Argences. L’héroïnomane écope de six mois de prison avec sursis

Les faits se sont déroulés à Argences au sud-est de Caen durant l'année 2015. Sa dépendance débute en 2000 avec la consommation de cocaïne. S'en suivent héroïne et cannabis. Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions : vols avec effraction en récidive, contrefaçon de chèques, recels, stupéfiants. « J'ai volé pour payer mes doses confie-t-elle à la barre, l’héroïne crée une grosse dépendance, quand on en manque, on est très malade. Il n'y a que la méthadone qui puisse aider. »

La prévenue est saisonnière en hôtellerie à Chamonix. Quand elle travaille, elle prend son traitement et tout va bien. Elle vit également éloignée des tentations. Car quand elle revient en Normandie, elle retrouve son dealer, un ami d'enfance. Alors elle lui achète jusqu'à plusieurs fois par semaine 25g d’héroïne à 30 euros le g. Le procureur admet que son parcours puisse être long et difficile, que tout a été essayé à son sujet au niveau des peines. Il requiert de la prison avec sursis avec mise à l'épreuve, car elle n'a jamais revendu. L'avocat de la défense ajoute que sa cliente ne connait personne à haut niveau dans ce trafic (d’ailleurs dernièrement démantelé) et qu'elle n'a consommé que durant la période de son retour.

Elle est condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à 24 mois de mise à l’épreuve. Injonctions de soins et de travail lui sont faites. Il lui est de plus, fort conseillé de résider à Chamonix, projet que celle-ci avait formulé.