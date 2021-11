Sandra Rabier a le rugby à coeur

L'anecdote fait toujours son petit effet. Avant de se consacrer au rugby, Sandra Rabier faisait aussi de la danse classique. Imaginer cette solide troisième ligne en tutu et petites ballerines a de quoi vous arracher un sourire. L'intéressée s'en amuse, pas mécontente d'avoir tranché en faveur du ballon ovale il y n'a pas loin de quinze ans.

Et pour cause. À 26 ans, Sandra Rabier fréquente le plus haut niveau national depuis maintenant une décennie. La joueuse originaire de Vire est venue au rugby à la suite de son père, qui a également la particularité d'être son entraîneur. « C'est lui qui m'a transmis sa passion et je ne peux que l'en remercier car sans le rugby je ne serai pas ce que je suis devenue, dit-elle à ce propos. C'était mon modèle à mon poste de numéro 8 quand j'étais jeune. »

Enfant, Sandra Rabier était déjà promise à un grand avenir. À 16 ans, elle rejoignait l'équipe féminine de Caen et effectuait ses débuts en Première Division À 20 ans, elle intégrait l'équipe de France dont elle deviendrait capitaine quelques années plus tard. Aujourd'hui, le matelot Rabier (elle bénéficie d'un contrat aménagé avec la Marine) comptabilise entre autres cinq tournois des Six Nations et une Coupe du Monde. Mais les derniers rendez-vous internationaux ne lui ont pas apporté que des satisfactions, à l'image d'une Coupe du Monde ratée sur le plan collectif (quatrième place) dont elle a fait les frais en perdant ses responsabilités de capitaine, seulement exercées à l'échelle de son club désormais. Porte-drapeau d'une discipline exigeante et peu valorisée dans sa pratique féminine, elle est également une intervenante régulière des débats de société sur la femme et le sport. Elle répète alors la difficulté d'allier les contraintes du haut niveau à un statut amateur. « Cela demande beaucoup de temps et parfois des sacrifices familiaux et amicaux. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle quand je vois ce que l'on peut vivre d'un point de vue humain et sportif. »