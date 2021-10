Bangkok (AFP). Leicester entre dans l'Histoire et dans les cœurs des Thaïlandais

"J'ai prié pour eux de 02h00 à 04h00 du matin", heure en Thaïlande du match Tottenham-Chelsea qui a permis la victoire historique de Leicester, a assuré à l'AFP Phra Prommangkalachan.

"La victoire ne vient cependant pas de moi, mais de l'équipe et de la bonté du propriétaire", Vichai Srivaddhanaprabha, milliardaire thaïlandais et roi des duty-free qui a acquis Leicester City quand le club évoluait en deuxième division anglaise, a-t-il modestement ajouté.

Fervent bouddhiste, Vichai n'avait pas hésité à faire venir à plusieurs reprises à Leicester des moines thaïlandais, dont Phra Prommangkalachan, chargés de bénir les joueurs, le stade...

Ces dernières semaines, les matches des Foxes ont réuni des centaines de fans thaïlandais pour regarder sur écran géant à Bangkok la victoire de "leur" équipe.

Mais dans la nuit de lundi à mardi, décalage horaire de six heures oblige, peu de Thaïlandais avaient veillé pour regarder le match, à l'exception des fans les plus assidus comme le moine Phra Prommangkalachan.

Gardien au siège de la société du propriétaire milliardaire du club, King Power, Songkran Sae-Li a lui-aussi regardé le match.

"Je suis très content pour mon patron... Le succès de Leicester va rendre la Thaïlande célèbre à travers le monde entier", assure Songkran Sae-Li, 38 ans.

Pour ceux qui dormaient pendant le match, la bonne surprise est venue au réveil.

"D'habitude, je ne suis pas le football, mais cette année, je l'ai fait. C'est si incroyable de voir une petite équipe gagner", explique Bua, enseignante de 35 ans interrogée par l'AFP.

"Et c'est bon pour la Thaïlande. Je suis très fier parce que le propriétaire est thaïlandais", dit-elle, alors que le groupe King Power a utilisé le succès de son équipe pour promouvoir sa marque via des publicités, multipliant les T-shirts et gadgets à l'effigie de l'équipe.

En passant des tréfonds de la Premier League au sommet du classement du Championnat anglais, Leicester City a gagné des admirateurs en Thaïlande, où les accros de foot préfèrent en principe les grosses écuries.

"Cette victoire va pousser les Thaïlandais à regarder davantage le foot et l'équipe va gagner des fans", confie Twin Wichaidith, habitant de Bangkok et supporter de Leicester depuis cinq mois.

Devant l'immense complexe de duty-free de King Power implanté en plein centre de Bangkok, le logo de Leicester City s'affiche dans tous les couloirs. A l'intérieur, tous les employés attendent le prochain match, samedi. A cette occasion, un écran géant sera de nouveau installé, et le titre enfin célébré.

Quelques heures après la victoire, quelques touristes avaient fait le déplacement pour admirer le siège du groupe.

"Je suis tellement heureuse qu'ils aient gagné car ce sont des petits au milieu de gros clubs, très riches", s'enthousiasme Joyce Matthews, une Ecossaise de 50 ans.

"Je suis normalement plutôt une fan de rubgy mais j'aime les contes de fées".